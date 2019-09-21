Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, в каком состоянии находится форвард команды Александр Кокорин после освобождения из колонии.

На пресс-конференции после матча «Зенит» — «Рубин» Семак рассказал, что пока речь о быстром возвращении форварда к обычным тренировкам не идет. «Мы тестируем Кокорина: нужно понять, в каком состоянии находится его колено и мышцы. Как только мы поймем, что он в форме, Саша вернется в общую группу», — сказал тренер «Зенита».

По словам Семака, клуб не знал, что РФС может отказать в регистрации Кокорина. «Естественно, была негативная реакция с моей стороны, это абсолютно читаемо. Каждый игрок уровня Саши для тренера – большой плюс», — сказал Семак.

Напомним, на этой неделе Александр Кокорин освободился из исправительной колонии по УДО и подписал новое соглашение с «Зенитом», однако не сможет играть за клуб до зимы.