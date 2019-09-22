В Сингапуре на городской трассе «Марина Бей» стартовала итоговая гонка 15-го этапа Гран-при Формулы-1. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

По итогам квалификации поул-позишн завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым в гонку уйдет британский гонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», третьим — ещё один пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Россиянин Даниил Квят не смог пробиться во второй сегмент квалификации и стал лишь 16-м, поэтому он начнет гонку во второй части стартовой решетки — на 14-й позиции. Его результат в квалификации за семь кругов — 1 минута 39,957 секунды.

Спортсменам предстоит преодолеть 61 круг, общая продолжительность дистанции составит 308,828 километра.