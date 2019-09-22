На городской трассе «Марина Бей» в Сингапуре состоится итоговая гонка 15-го этапа Гран-при Формулы-1. Пилоты выйдут на старт в 15:10 по московскому времени, прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

Спортсменам предстоит преодолеть 61 круг, общая продолжительность дистанции составит 308,828 километра.

По итогам квалификации поул-позишн завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым в гонку уйдет британский гонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», третьим — ещё один пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Россиянин Даниил Квят, представляющий команду «Торо Россо», не смог пробиться во второй сегмент квалификации и стал лишь 16-м, поэтому он начнет гонку во второй части стартовой решетки. Его результат в квалификации за семь кругов — 1 минута 39,957 секунды.