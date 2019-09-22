Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о своем состоянии после повреждения, полученного в матче десятого тура РПЛ против «Рубина». Игрок был заменен в перерыве, так как по ходу первого тайма получил сотрясение мозга. По словам Сергея Семака, он был доставлен в больницу.

На своей странице в «Инстаграме» Дриусси сообщил, что с ним всё в порядке. «Еду домой. Всё хорошо, большое спасибо за слова поддержки», — написал аргентинец.

Напомним, «Зенит» принимал «Рубин» на своем поле и одержал разгромную победу со счётом 5:0. Авторами забитых голов стали Бранислав Иванович, Роберт Мак, Олег Шатов и Алексей Сутормин, отметившийся дублем. Ещё один гол забил Дриусси, но арбитр отменил его из-за офсайда. По той же причине не засчитали и два гола Артёма Дзюбы.

На данный момент «Зенит» с 23 очками лидирует в таблице РПЛ.