Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду объяснил свой жест, адресованный болельщикам «Атлетико» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В ходе матча португалец был освистан трибунами стадиона «Ванда Метополитано», в ответ он показал фанатам жест, несколько раз сомкнув пальцы руки.

«Людям нравится слишком много болтать. Вот и всё. Они тупые и слишком много говорят», — заявил Роналду, слова которого приводит Sky Sport Italia.

Напомним, матч завершился вничью со счётом 2:2, сейчас команды делят второе и третье места в турнирной таблице своей группы. Лидирует в ней московский «Локомотив», замыкает четверку — леверкузенский «Байер».

Также Роналду отметил, что матч в Мадриде получился очень интенсивным, поэтому игроки «Ювентуса» вышли уставшими на игру Серии А против «Вероны». Несмотря на это, туринцам удалось одержать победу со счётом 2:1.