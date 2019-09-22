Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выиграть турнир WTA Toray Pan Pacific Open в Осаке. В финальном поединке он уступила хозяйке соревнований японке Наоми Осаке, посеянной под первым номером, со счётом 2:6, 3:6.

Продолжительность поединка составила 1 час 10 минут, за это время Павлюченкова допустила три двойных ошибки, не создала ни одной возможности для брейк-пойнта и ни разу не подала навылет. Осака записала на свой счет четыре эйса, реализовала три брейк-пойнта из одиннадцати и ни разу не ошиблась на подаче. Она выиграла 59 очков из 93, Павлюченкова — 34.

Призовой фонд турнира составляет 823 тысячи долларов. Осака выступала и в прошлогоднем финале домашних соревнований, но в двух сетах уступила Каролине Плишковой.