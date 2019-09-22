Президент UFC Дэна Уайт раскритиковал организаторов поединка между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом.

Специалист выразил недоумение тем фактом, что организаторы выбрали для этого боя дату, в которую состоится турнир UFC 244. Уайт подчеркнул, что изначально они пришли к соглашению о дате турнира, но спустя неделю он узнал, что именно в этот день пройдет бой Ковалева.

«Думаю, что, выбрав эту дату, они сошли с ума. Что есть, то есть», — заявил глава UFC, слова которого приводит MMA Fighting.

Напомним, бой Ковалева с Альваресом должен состояться в Лас-Вегасе 2 ноября. В тот же день в Нью-Йорке будет проходить турнир UFC 244, в главном поединке которого Хорхе Масвидаля встретится с Нейтом Диасом.