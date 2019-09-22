Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился впечатлениями от крупной победой своей команды над казанским «Рубином». Игра проходила в Санкт-Петербурге в рамках десятого тура чемпионата России и завершилась с разгромным счётом 5:0 в пользу хозяев.

Сутормин вышел на замену и отправил два мяча в ворота «Рубина». «Эмоции от первых голов за «Зенит» сдержать невозможно. Поцелуй отправляется Петербургу, команде и любимой супруге. Всех с победой!» — написал Сутормин на своей странице в «Инстаграме».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 23 набранных очка. До старта 10 тура петербуржцы делили лидерство с «Ростовом» и «Краснодаром». Вчера команда Валерия Карпина уступила «Тамбову» и не смогла взять очки. «Краснодар» сегодня сыграет с ЦСКА в Москве.