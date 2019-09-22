Сборная России пошутила над Дзюбой после отмененного гола «Рубину»

В матче десятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином» арбитр Сергей Карасев отменил гол Артёма Дзюбы, после которого счёт стал бы 6:0. Аккаунт сборной России по футболу в «Твиттере» пошутил над выражением лица петербургского форварда.

Судьи отменили взятие ворот после просмотра видеоповтора, из-за чего Дзюба очень расстроился. После матча нападающий обратился к болельщикам и в шутку попросил их создать петицию с требованием засчитать гол.

В «Твиттере» сборной России появился видеоролик с моментом матча. «Твое лицо, когда до сбора сборной России еще целых 16 дней», — гласит подпись к видео.

Твоё лицо, когда до сбора @TeamRussia еще целых 16 дней 🗓️🥴😁 pic.twitter.com/CetfoPZsdb — Сборная России (@TeamRussia) September 21, 2019