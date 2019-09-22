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  • 16:29,  22 сентября 2019
Футбол
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Сборная России пошутила над Дзюбой после отмененного гола «Рубину»

Сборная России пошутила над Дзюбой после отмененного гола &#171;Рубину&#187;
Форвард ФК "Зенит" Артем Дзюба. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

В матче десятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином» арбитр Сергей Карасев отменил гол Артёма Дзюбы, после которого счёт стал бы 6:0. Аккаунт сборной России по футболу в «Твиттере» пошутил над выражением лица петербургского форварда.

Судьи отменили взятие ворот после просмотра видеоповтора, из-за чего Дзюба очень расстроился. После матча нападающий обратился к болельщикам и в шутку попросил их создать петицию с требованием засчитать гол.

В «Твиттере» сборной России появился видеоролик с моментом матча. «Твое лицо, когда до сбора сборной России еще целых 16 дней», — гласит подпись к видео.

На данный момент «Зенит» с 23 очками лидирует в таблице РПЛ. После девятого тура петербуржцы делили лидерство с «Ростовом» и «Краснодаром». Команда Валерия Карпина вчера уступила «Тамбову», «Краснодар» сегодня сыграет с ЦСКА.

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