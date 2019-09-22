Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят начнет выступление на Гран-при Сингапура под четырндацатым номером.

Накануне в квалификации он не смог попасть во второй сегмент и показал 16-й результат, но будет стартовать с более удобной позиции, так как Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт» и Даниэль Риккьярдо из «Рено» были оштрафованы.

Поул-позишн по итогам квалификации завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым в гонку уйдет британский гонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», третьим — ещё один пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Спортсменам предстоит преодолеть 61 круг, общая продолжительность дистанции составит 308,828 километра. Прямая трансляция гонки будет доступна здесь.