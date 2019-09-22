Болельщики создали петицию с просьбой засчитать гол нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Рубина». Команды встречались в матче 10-го тура чемпионата России, «Зенит» одержал победу с разгромным счётом 5:0.

В концовке матча Дзюба забил «Рубину» шестой гол, однако после просмотра видеоповтора арбитр не засчитал взятие ворот. После окончание встречи нападающий обратился к болельщикам и в шутку попросил их создать петицию.

«Такие голы надо засчитывать. Чуть-чуть пузо у Мака торчало», — сказал форвард.

После этого на сайте change.org появилась соответствующая петиция. «Записать гол Дзюбы в зачёт клуба Григория Федотова», — гласит просьба болельщиков.

Напомним, на данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 23 набранными очками.