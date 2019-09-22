Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает несправедливым отмену его гола в матче с «Рубином». Команды встречались в Санкт-Петербурге в рамках десятого тура чемпионата России, игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.

В концовке встречи Дзюба отправил шестой мяч в ворота «Рубина», однако после просмотра видеоповтора арбитр не засчитал гол. Дзюба очень расстроился и посчитал такое решение неправильным.

«Такие голы надо засчитывать. Чуть-чуть пузо у Мака торчало. Это гол, это футбол, а как всё было разыграно. Я расстроен», — заявил Дзюба после матча. Форвард подчеркнул, что ему должны засчитать этот гол в клуб Федотова, потому что это было бы справедливо.

Также нападающий обратился к болельщикам с просьбой создать петицию.

Ранее, в том же матче, арбитр не засчитал ещё один гол Дзюбы из-за офсайда, по той же причине был отменен и гол Себастьяна Дриусси.