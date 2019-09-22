Хореограф группы Этери Тутберизе Даниил Глейхенгауз порадовался успехам своих учеников. Даниил Самсонов выиграл этап юниорской серии Гран-при в Гданьске, Александра Трусова одержала победу на мемориале Ондрея Непелы.

Оба спортсмена обновили рекорды в своих возрастных категориях. «Первая золотая медаль на международных соревнованиях у Даниила Самсонова и сразу три мировых рекорда среди юниоров. Так же хочу поздравить нашу Дейнерис – Александру Трусову – с победой и двумя мировыми рекордами«, — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Самсонов проводит свой дебютный сезон на юниорском уровне, этот этап Гран-при стал для него вторым в карьере. В первый раз он не смог одержать победу и занял третье место.

Трусова также является дебютанткой: она провела первые международные соревнования среди взрослых. В произвольной программе Александра исполнила три четверных прыжка — лутц и два тулупа.