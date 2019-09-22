В Норвегии проходит национальный чемпионат по летнему биатлону. Победитель общего зачета Кубка мира-2018/19 Йоханнес Бё не смог одержать победу и стал третьим в спринтерской гонке.

Соревнования проходят в Стейнхьере, Бё трижды ошибся на огневых рубежах: один раз на стрельбе из положения лёжа, два — на стойке. Победителем гонки стал Туре Лерен, который отстрелял без ошибок и показал время 23.24,8. Второе место занял старший брат Йоханнеса Тарьей Бё, отставший на 14 секунд из-за одного промаха. Йоханнес проиграл лидеру 46 секунд.

Победительницей женской спринтерской гонки стала Марте Ульсбю-Ройселанн, которая один раз промахнулась на второй стрельбе и показала результат 20.06,8. Второе место досталось Рагнхиль Фемстейневик, которая отстреляла чисто, но проиграла ходом — +0,18. Замкнула тройку лидеров Карлине Кноттен с двумя промахами и 26 секундами отставания.