Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев забросил вторую шайбу за свою новую команду. В рамках подготовки к сезону НХЛ «дьяволы» встречались с «Нью-Йорк Айлендерс» и одержали победу со счётом 4:3.

По итогам встречи Гусев был признан третьей звездой матча: помимо гола, россиянин записал на свой счёт ассистентское очко. Нападающий отправил шайбу в ворота соперника на 29-й минуте. После передачи Нико Хишира ему удалось выполнить точный бросок с неудобной руки.

Hischier ➡️➡️ Gusev pic.twitter.com/ljqTx6p8CO — New Jersey Devils (@NJDevils) September 22, 2019

Свою первую шайбу за «Нью-Джерси» Гусев забросил в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ещё один россиянин, выступающий за «дьяволов», Михаил Мальцев провёл на льду 15 минут и 39 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1».