Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) представит отчет по деятельности московской антидопинговой лаборатории в понедельник, 23 сентября.

Об этом сообщает агентство «Р-Спорт». По мнению представителей WADA, до этого момента не стоит обсуждать вопрос о манипуляции данными.

Напомним, ранее немецкий телеканал ARD огласил информацию о том, что российская сторона подозревается в махинациях с данными московской лаборатории. Сведения были переданы в WADA в начале нынешнего года, на основании этих данных были заведены дела против российских спортсменов. Так, под обвинения попали 43 атлета, ещё 298 человек находятся под подозрением.

Предоставление данных WADA было главным критерием для восстановления РУСАДА в своих правах.