Двукратная чемпионка мира среди юниоров фигуристка Александра Трусова не исключает, что попробует исполнить четыре четверных прыжка на следующих соревнованиях.

На своём дебютном международном старте на взрослом уровне Трусова одержала победу, установив два мировых рекорда. В произвольной программе россиянка исполнила три четверных прыжка — лутц и два тулупа, что ещё не удавалось ни одной одиночнице на взрослом уровне.

«Четыре четверных прыжка? Посмотрим на следующих соревнованиях», — сказала Трусова, слова которой приводит ФФККР.

Спорстменка подчеркнула, что очень рада трём исполненным квадам. При этом Александра отметила, что у неё не получился каскад из тройных лутца и риттбергера — второй прыжок вышел лишь двойным. «Буду работать и надеюсь, что у меня все получится», — добавила фигуристка.

Трусова отметила, что после контрольных прокатов готовилась к соревнованиям в обычном режиме. Через неделю ей вновь предстоит выйти на лед.