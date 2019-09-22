Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что вышедший из колонии Павел Мамаев не будет играть за «Крылья Советов».

«Удивился этой новости. Тот самый Мамаев? Нет, этого не будет. Мы строим новую команду, у нас есть ветераны, на которых равняются молодые игроки», — заявил Азаров, слова которого приводит tvsamara.ru.

По мнению Губернатора, Мамаев станет неправильным ориентиром для молодёжи самарского клуба, поэтому привлекать его в «Крылья Советов» не будут ни в каком качестве.

Напомним, 20 сентября «Краснодар» официально расторг контракт с Мамаевым и отказался от дальнейших комментариев на эту тему. Недавно появилась информация, что полузащитник может продолжить карьеру в московском «Динамо».

У Александра Кокорина, который также вышел по УДО, более простая ситуация: «Зенит» заинтересован в его услугах, он уже приступил к тренировкам в клубе.