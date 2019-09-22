Четвертая ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями от финального матча SPb Open против представителя Хорватии Борны Чорича.

Медведев подчеркнул, что это его первый финал в российском турнире, и поблагодарил зрителей за поддержку. «Будет интересно в финале, я в первый раз буду играть против Чорича в ранге фаворита. Надеюсь, что поддержка будет супер, и за счет этого я смогу победить», — сказал теннисист, слова которого приводит официальный сайт соревнований.

Напомним, финальная встреча состоится сегодня, 22 сентября, начало запланировано на 16:30 по московскому времени. В полуфинале Медведев в двух партиях обыграл спортсмена из Белоруссии Егора Герасимова. Чорич в полуфинале встречался с португальцем Жоао Соузой и победил в трёх сетах. Хорват отдал первую партию, но затем взял две подряд.