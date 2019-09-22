Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду Роман Костомаров, выступавший в дуэте с Татьяной Навкой, прокомментировал победу Александры Трусовой на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

«Никаких опасений за дебют Трусовой у меня не было. Как ни крути, она по-прежнему маленькая девочка, не чувствует груза ответственности и легко прыгает эти сложные прыжки», — заявил Костмаров, слова которого приводит RT. По мнению фигуриста, Трусовой легче, чем более взрослым спортсменкам.

Костомаров поздравил россиянку с успешным дебютом на взрослых стартах. «Она молодец!» — подчеркнул фигурист.

Напомним, в произвольной программе Трусова исполнила три четверных прыжка — лутц и два тулупа. Спортсменка установила сразу два мировых рекорда.

По словам Александры, она не исключает того, что на дальнейших соревнованиях попробует сделать четыре четверных.