Сборная России по волейболу сыграет с командой Сербии в рамках Кубка мира среди женских команд. Игра будет проходить сегодня, 22 сентября, и начнётся в 11:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

Матч состоится в Японии на стадионе «Тояма Сити Гимназиум». На данный момент команду возглавляет итальянец Серджио Бузато, который стал временно исполняющим обязанности после ухода Вадима Панкова с поста главного тренера.

Ранее россиянки провели уже пять матчей на Кубке мира, в которых одержали четыре победы. Сначала сборная России уверенно одержала верх над Камеруном и Южной Кореей, оба матча закончились со счётом 3:0. Также в пяти партиях была повержена японская команда. Единственной поражение россиянки потерпели от сборной Китая — 0:3.