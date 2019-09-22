Пилот Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», высказался против идеи проведения 22 гонок за сезон.

По мнению голландца, такая нагрузка пойдет во вред не столько гонщикам, сколько механикам команд. Он подчеркнул, что не согласен с новой идеей. «Думаю, мы просто должны выбирать лучшие трассы среди всех. Знаю, что руководство чемпионата хочет зарабатывать деньги, но они также должны думать и о механиках, которые трудятся на трассе», — заявил Ферстаппен, слова которого приводит RaceFans.

Пилот объяснил, что механики приезжают на этапы Гран-при в понедельник или во вторник, чтобы успеть всё подготовить, в то время как «большие боссы» прилетают лишь в пятницу или даже в субботу, когда соревнования уже стартовали.

Напомним, сейчас в чемпионате Формулы-1 проводится 21 гонка, сезон заканчивается в конце ноября — начале декабря.