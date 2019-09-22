Российский фигурист Даниил Самсонов поделился впечатлениями от победы на этапе юниорской серии Гран-при в Польше. Спортсмен установил три мировых рекорда.

Самсонов дебютировал на юниорском уровне чуть ранее — на этапе Гран-при в Риге, где стал третьим. Фигурист признался, что там у него получилось не всё, так как он волновался, первый раз выходя на международные соревнования. В Польше, по словам Самсонова, ему было уже легче в психологическом плане.

«Победа в Польше для меня означает только то, что я стал более уверенным в себе и не стану сомневаться, когда выйду на лед, потому что буду знать: я все могу сделать. На втором этапе Гран-при было легче, потому что я знал, как представлять свою страну на международном уровне. Не так сильно нервничал», — сказал Самсонов, слова которого приводит Федерация фигурного катания России.

Спортсмен подчеркнул, что после выступления в Риге он провел работу над ошибками, уделили более тщательное внимание дорожке шагов, чтобы не терять уровни сложности. Теперь Самсонов ожидает результатов двух оставшихся этапов, чтобы узнать, попадет ли он в финал серии.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поздравил Самсонова с победой.