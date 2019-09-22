Петербургский СКА на домашней арене примет подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоится сегодня, 22 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени. Бесплатную прямую трансляцию можно будет посмотреть по ссылке.

В межсезонье СКА и «Витязь» встречались между собой в товарищеском матче. Команда Алексея Кудашова победила со счетом 3:0.

На текущей неделе СКА одержал уже две победы в регулярном чемпионате: во вторник петербургские армейцы обыграли на выезде «Сочи», в четверг в Москве победили «Динамо».

На данный момент команда Алексея Кудашова занимает пятое место в общей таблице КХЛ, имея 12 очков после восьми игр. В Дивизионе Боброва СКА лидирует, в таблице Западной конференции занимает второе место после «Витязя» — у команды из Подольска 14 очков.