Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила победу Александры Трусовой на мемориале Ондрея Непелы и выразила несогласие с запретом на четверные прыжки в короткой программе у женщин.

В произвольной программе Трусова исполнила три четверных прыжка и установила два мировых рекорда. «Сашка – чудесная девчонка, и она ведь еще не все сделала, потому что пока почему-то в женском одиночном катании нельзя делать в короткой программе четверные прыжки, а мужчинам можно», — сказала Трасова, слова которой приводит «Р-Спорт».

Тарасова заявила, что не видит никакой логики в этом запрете. По её мнению, если разрешить четверные в короткой программе, то результат будет достигать практически трехсот баллов. «Но им таким образом процесс не удастся остановить», — подчеркнула Тарасова.

Напомним, ранее Трусова сообщила, что может попробовать исполнить четыре квада на следующих стартах.