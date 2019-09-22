Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился мнением о том, как российская фигуристка Александра Трусова проведет свой дебютный взрослый сезон. На своем первом международном старте спортсменка одержала победу с двумя мировыми рекордами.

Ранее Трусова сообщила, что планирует усложнить свою короткую программу, добавив в неё тройной аксель. «Очень не люблю слово «перспектива». Так и я могу поехать на Олимпиаду, но, пожалуй, моим потолком там будет сбор цветов, которые болельщики будут кидать любимым фигуристам», — заявил Ягудин, слова которого приводит «RT на русском».

Он объяснил, что предполагать можно всё что угодно, но оценивать спортсменку стоит по выступлениям на серьёзных стартах. Ягудин подчеркнул, что надо набраться терпения и подождать, как Трусова проявит себя на крупных соревнованиях.

Олимпийский чемпион отметил, что фигуристка может выиграть все турниры в своем дебютном сезоне, но и её конкурентки имеют такие шансы. «Любая помарка может стоить титула. К тому же лёд слишком скользкий: поскользнись один раз — и сезон уже можно считать неудачным», — сказал Ягудин.