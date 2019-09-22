В Японии на арене «Тояма Сити Гимназиум» стартовал волейбольный матч между Россией и Сербией, который проходит в рамках Кубка мира среди женских команд. Прямая трансляция встречи доступна по ссылке.

Для российской команды эта игра является шестой в рамках турнира, ранее подопечные Серджио Бузато одержали четыре победы в пяти матчах. Единственным соперником, который оказался не по силам россиянкам, стала сборная Китая.

При этом сборная России уверенно одержала верх над Камеруном и Южной Кореей, оба матча закончились со счётом 3:0. Также в пяти партиях была повержена японская команда.

Напомним, на сегодняшний день команду возглавляет итальянец Серджио Бузато, который стал временно исполняющим обязанности после ухода Вадима Панкова с поста главного тренера.