Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Краснодара». Команды встретятся в рамках десятого тура чемпионата России, прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

По мнению Фернандеса, «Краснодар» сделал больший шаг вперед, чем остальные команды. «ЦСКА, „Зенит“, „Локомотив“ уже были в топе, а краснодарцы постепенно прибавляли, развивались», — сказал защитник, слова которого приводит пресс-служба армейцев.

Фернандес подчеркнул, что «Краснодар» спрогрессировал настолько, что против него стало очень тяжело играть.

Напомним, матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится сегодня, 22 сентября. Игра на «ВЭБ Арене» в Москве начнется в 19:00 по московскому времени. В случае победы «Краснодар» наберет 23 очка и будет делить лидерство с «Зенитом».