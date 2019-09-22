Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов допустили ошибку во время произвольного танца на Мемориале Ондрея Непелы. Спортсмены упали в самой концовке своей программы.

Падение получилось очень неприятным — и Бетина, и Сергей приземлились на спины.

По сумме двух выступлений Попова и Мозгов остановились в шаге от пьедестала и стали четвертыми. Победу на турнире одержали россиянине Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набравшие 198,14 балла за обе программы.

На втором месте расположилась испанская пара Сара Уртадо и Кирилл Халявин, на третьем — Лорейн Макнамара и Квинн Карпентер.

В Братиславе выступил ещё один российский дуэт — Cофья Евдокимова и Егор Базин. Они также остались за пределами пьедестала и заняли седьмое место.