Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал очередной юмористический пост на своей странице в «Инстаграме».

Слуцкий снял пародию на популярное шоу «Удивительные люди», в одном из эпизодов которого шпиц, якобы обладающий сверхспособностями, гипнотизировал людей. Тренер поделился видео, на котором собака усыпляет взглядом Василия и Алексея Березуцких, а также членов их семей.

Напомним, братья Березуцкие присоединились к тренерскому штабу «Витесса». Сейчас команда Слуцкого возглавляет турнирную таблицу чемпионата Голландии.

Ранее Слуцкий прокомментировал свою манеру вести «Инстаграм» в юмористическом ключе. По словам тренера, он поступает так ради веселья, и подписчики находят это интересным. Слуцкий отметил, что старается показывать позитив.