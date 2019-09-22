Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес поделился впечатлениями от жизни в России. По словам футболиста, здесь он чувствует себя как дома.

Спортсмен отметил, что в России есть закрытые люди — интроверты по натуре, но и есть те, кто постоянно шутит и находится на позитиве. По мнению Фернандеса, это зависит от конкретного человека.

Защитник, который является уроженцем Бразилии, отметил, что разный климат не играет никакой роли. «Если человек оптимист — он останется таковым при любом небе над головой», — сказал спортсмен, слова которого приводит официальный сайт ЦСКА.

Фернандес подчеркнул, что ему очень нравится в России. «Я не могу сказать о России ни одного плохого слова, пожаловаться на что-то. Очень хорошо адаптировался здесь и чувствую, что я дома», — заявил футболист.

Напомним, Фернандес прошел процедуру натурализации и с 2017 года защищает цвета сборной России, в составе которой сыграл на чемпионате мира-2018.