Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков оценил выступление Александры Трусовой на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Спортсменка одержала победу, установив два мировых рекорда.

«Невероятно, таких цифр я даже не слышал никогда, она боец», — заявил Горшков, слова которого приводит ТАСС. Специалист поздравил Этери Тутберидзе и весь тренерский штаб с успехом фигуристки.

«Я знаю, что она учит тройной аксель. Дело в том, что четверные прыжки нельзя делать в короткой программе, а аксель — можно. Я сам видел, что она упорно учит этот прыжок», — добавил Горшков.

Напомним, ранее Трусова сообщала, что намерена разучить тройной аксель уже в этом сезоне, чтобы усложнить короткую программу. Также фигуристка заявила, что может попробовать исполнить четыре четверных прыжка в произвольной. В Братиславе она прыгнула три квада — лутц и два тулупа.