Московская антидопинговая лаборатория подозревается в махинациях с данными, переданными в WADA. Если эта информация подтвердится, Россия может быть отстранена от Олимпийских игр 2020 года в Токио.

По сведениям The Telegraph, манипуляции проводились в течение 18 месяцев и были направлены на то, чтобы скрыть нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами. Если это окажется правдой, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет повторно приостановлено в своих правах.

Завтра, 23 сентября, состоится заседание комитета по соответствию WADA, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе РУСАДА.

Напомним, ранее в России началось еще одно допинговое разбирательство. Спортсмены подали в суд на главу РУСАДА Юрия Гануса за то, что в интервью французскому изданию он обвинил их в переливании крови.