Российская биатлонистка Полина Шевнина получила серьёзную травму на чемпионате России по летнему биатлону. Спортсменка сломала руку перед стартом женской эстафетной гонки.

21-летняя биатлонистка не смогла выйти на старт, так как была доставлена в травмпункт. Она должна была выступить за команду Ленинградской области.

Как сообщает Rusbiathlon, инцидент произошел перед самым началом эстафеты. Шевнина, выходя с огневого рубежа, оглянулась на своих тренеров, не удержалась на лыжероллерах и упала. Спортсменку сразу отправили к медикам, которые диагностировали перелом и наложили гипс.

После снятия Шевниной команда Ленинградской области не смогла принять участие в гонке. Победительницами эстафеты стали спортсменки из Свердловской области — Тамары Ворониной, Ирины Казакевич, Светланы Мироновой и Екатерины Глазыриной.