На чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском завершилась женская эстафетная гонку. Победу одержала команда Свердловской области, за которую выступили Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Екатерина Глазырина.

На втором месте расположилась сборная Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югры, в составе которой на старт вышли Екатерина Мошкова, Анастасия Поршнева, Владислава Гаврилова и Кристина Резцова. Замкнули тройку лидеров спортсменки из Приволжского федерального округа — Ольга Дмитриева, Юлия Дроздова, Надежда Дубова и Наталья Ушкина.

Как сообщает Rusbiathlon, команда Ленинградской области не смогла выйти на старт, так как перед самым началом гонки Полина Шевнина сломала руку. Спортсменка упала на выходе с огневого рубежа.