Вторая ракетка мира испанец Рафаэль надаль не примет участие в матче парного разряда на Кубке Лэйвера. Вместе с Роджером Федерером он должен был сыграть против Джона Иснера и Джека Сока.

Как сообщает пресс-служба соревнований, Надаля беспокоят проблемы с запястьем. Он проконсультировался с врачом и принял решение пропустить матчи третьего игрового дня. Вместо него в паре с Федерером на корт выйдет представитель Греции Стефанос Циципас.

В матче одиночного разряда против австралийца Ника Кирьоса вместо Надаля сыграет австриец Доминик Тим.

Надаль подчеркнул, что прекрасно провел время на Кубке Лэйвера и разочаровн, что не сможет сыграть сегодня. «У меня появилось небольшое воспаление на руке, мне нужно отдохнуть», — сказал испанец. Он отметил, что обязательно будет присутствовать на играх и поддерживать команду Европы.