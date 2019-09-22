Пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов прокомментировал информацию о том, что Россия может быть отстранена от Олимпийских игр 2020 года в Токио. Специалист заявил, что это всего лишь слухи.

«Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать», – сказал Выборнов, которого цитируют «РИА Новости».

Напомним, ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт написал, что WADA подозревает московскую антидопинговую лабораторию в махинациях с допинг-пробами. По информации The Telegraph, на протяжении 18 месяцев российская сторона проводила манипуляции с данными, чтобы скрыть нарушение спортсменами антидопинговых правил.

Если эта информация будет подтверждена, РУСАДА снова ограничат в своих правах, а Россию могут не допустить до Олимпиады.