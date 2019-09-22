Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил полузащитника Алексея Сутормина с голами, забитыми в ворота «Рубина».

На своей странице в «Инстаграме» Семак опубликовал фото с футболистом. «Поздравляю команду и болельщиков с яркой победой,а Лешу Сутормина с дебютными голами за «Зенит», — написал тренер под публикацией.

Напомним, «Зенит» принимал «Рубин» в матче десятого тура чемпионата России и одержал победу с разгромным счётом 5:0. Сутормин отметился двумя забитыми голами. Ещё по одному мячу в ворота гостей отправили Бранислав Иванович, Олег Шатов и Роберт Мак.

Форвард Артём Дзюба также два раза поразил ворота соперника, но оба гола были отменены из-за офсайда. Не засчитал арбитр и мяч Себастьяна Дриусси. Аргентинец был заменен в перерыве из-за сотрясения мозга.