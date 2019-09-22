Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в Ухане. В стартовом поединке россиянка встречалась с представительницей Франции Каролин Гарсией и уступила в двух сетах со счётом 2:6, 2:6.

Продолжительность поединка составила 1 час 23 минуты, за это время Касаткина один раз подала навылет, допустила одиннадцать двойных ошибок и реализовала лишь один брейк-пойнт из восьми. Её соперница записала себе в актив три эйса, ни разу не ошиблась на подаче и сделала пять брейков.

Следующей соперницей Гарсии на турнире станет первая ракетка мира Эшли Барти, выступающая за Австралию.

Действующей чемпионкой соревнований в Ухане является Арина Соболенко из Белоруссии, в прошлогоднем финале обыгравшая эстонку Анетт Контавейт.