Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев подтвердил намерение возобновить карьеру. По его словам он может провести бой с Илунгой Макабу.

Лебедев сообщил, что прибыл а финальные поединки чемпионата мира в Екатеринбурге для того, чтобы встретиться с представителями Федерации бокса России и обсудить возможности проведения встречи с Макабу.

«Я приехал, чтобы поговорить об этом бое с федерацией. Может ли этот поединок пройти в России? Да», — заявил Лебедев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в двух предыдущих поединках с российскими спортсменами Макабу одерживал победы. Сначала он нокаутировал Дмитрия Кудряшова, затем победил Алексея Папина решением судей. Лебедев последний раз дрался в ноябре 2018 года и одержал верх над Майком Уилсоном.