Полузащитник Павел Мамаев, официально покинувший «Краснодар», может стать игроком «Ростова».

Как сообщает Metaratings.ru, Мамаев имеет предложение не только от московского «Динамо». По информации издания, футболист несколько раз контактировал со спортивным директором «Ростова» Алексеем Рыскиным, а также общался с главным тренером Валерием Карпиным.

Источник утверждает, что со спортивной точки зрения Мамаеву более интересен «Ростов», но из-за семьи он склоняется к варианту с «Динамо».

Напомним, 20 сентября «Краснодар» официально расторг контракт с Мамаевым и отказался от дальнейших комментариев на эту тему. Футболистом заинтересовались «Крылья Советов» и Миодраг Божович, но губернатор Самарской области заявил, что клуб не будет привлекать полузащитника, так как это подаст неправильный пример молодежи.