Россия под руководством Бузато обыграла Сербию и одержала пятую победу на Кубке мира

В Японии на арене «Тояма Сити Гимназиум» завершился волейбольный матч между сборными России и Сербии. Игра проходила в рамках шестого этапа Кубка мира среди женских команд и завершилась победой российской командой в четырех партиях со счётом 3:1.

Подопечные Серджио Бузато выиграли первый сет, но позволили соперницам сравнять счёт во второй партии. Однако затем россиянки провели два результативных игровых отрезка и одержали итоговую победу.

Сегодняшний успех стал для команды пятом в шести матчах Кубка мира. Единственное поражение россиянками нанесли соперницы из Китая, в остальных матчах команда Бузато праздновала победу. Так, со счётом 3:0 были обыграны сборные Камеруна и Южной Кореи, затем в пяти партиях россиянки обыграли команду Японии.