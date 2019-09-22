Голкипер петербургского СКА Магнус Хелльберг будет вести аккаунт армейцев в «Инстаграме» на протяжении сегодняшнего дня, 22 сентября.

«Сегодня наш «Инстаграм» в заботливой ловушке Магнуса Хелльберга! Обещает много интересного. Подписывайтесь», — сообщает пресс-служба СКА на странице клуба в «Твиттере».

Напомним, Хелльберг пока не принял участие ни в одном матче нынешнего сезона КХЛ, так как продолжает восстанавливаться от повреждения. Сегодня армейцы на своей арене сыграют с подольским «Витязем» в рамках регулярного чемпионата.

Игра будет проходить в «Ледовом дворце» и начнется в 17:00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна здесь.

На текущей неделе СКА одержал уже две победы в регулярном чемпионате: во вторник петербургские армейцы обыграли на выезде «Сочи», в четверг в Москве победили «Динамо».