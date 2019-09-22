Российский фигурист Даниил Самсонов, тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе, заявил, что планирует усложнять свои программы.

В этом сезоне спортсмен дебютировал на юниорском уровне и принял участие в двух этапах серии Гран-при. Сначала он занял третье место в Риге, затем одержал победу в Гданьске (Польша), установив три мировых рекорда.

«Главная цель – усложняться, потому что мир фигурного катания, особенно мужского, не стоит на месте, все прогрессируют, иностранные мальчики очень спрогрессировали в этом сезоне, поэтому надо усложняться и усложняться», – заявил Самсонов, слова которого приводит ФФККР.

На данный момент Самсонов не знает, проходит ли в финал юниорской серии Гран-при, так как бронза в Риге не гарантирует попадание в шестерку сильнейших.