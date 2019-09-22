Московский «Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Железнодорожникам» удалось забить быстрый гол и открыть счёт уже на 10-й минуте: с передачи Гжегожа Крыховяка отличился Дмитрий Баринов. В начале второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота «Оренбурга», который успешно реализовал Фёдор Смолов и удвоил преимущество столичного клуба.

На 69-й минуте «Оренбург» ответил голом Филипа Рогича. За две минуты до окончания основного времени Антонио Эдер вновь увеличил преимущество «Локомотива» до двух голов, но в добавленное время Артём Кулишев сократил отставание хозяев до одного гола.

На данный момент «Локомотив» с 20 очками идет на 4-м месте турнирной таблицы, «Оренбург» (8) — на 13-м.