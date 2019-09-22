Российский биатлонист Александр Логинов поделился ожиданиями от предстоящего сезона Кубка мира. Спортсмен заявил, что пока не хочет ничего загадывать.

Напомним, в минувшем сезоне он занял второе место в общем зачете, пропустив вперед лишь норвежца Йоханнеса Бё.

«Не люблю делать прогнозы, поэтому не знаю, чего ожидать, всё покажут только старты», — заявил Логинов, слова которого приводит ТАСС. Спортсмен подчеркнул, что пока не думает о том, сможет ли выиграть общий зачет — по его мнению, надо просто показывать свой максимум.

Логинов выразил надежду, что сможет провести сезон без срывов, так как для попадания на высокие места нужно стабильно показывать хорошие результаты.

Спортсмен подчеркнул, что для него ничего не изменилось из-за перестановок в тренерском штабе, так как с Сергеем Белозеровым, который теперь работает в команде, они знакомы давно.