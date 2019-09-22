Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба принял участие в теннисном матче легенд на турнире ATP 250 SPb Open.

Футболист вышел на замену олимпийской чемпионке Елене Дементьевой и провел на корте два гейма в паре с Михаилом Южным. Соперниками российской команды стали Томми Хаас и генеральный директор турнира Александр Медведев. Команды взяли по одному гейму.

Во втором сете Дзюба сыграл в паре с Дементьевой. По мнению нападающего, теннис сложнее, чем футбол.

Напомним, ранее Дзюба посетил матч между россиянином Кареном Хачановым и португальцем Жоао Соузой во втором круге соревнований. Хачанов, для которого этот поединок стал первым на турнире, потерпел поражение.

В финале, который состоится сегодня, сыграют россиянин Даниил Медведев и хорват Борна Чорич.