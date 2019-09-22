Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал конфликт спортсменов с СБР, который разрешился в конце августа.

Напомним, лидер команды Александр Логинов не хотело подписывать контракт с организацией. Остальные спортсмены хоть и поставили свои подписи, активно выражали недовольство условиями договора.

«У этой истории был завышенный фон, все было преподнесено так, словно это был бунт в команде», — заявил Хованцев, слова которого приводит ТАСС. По мнению специалиста, это был просто рабочий момент. «Пытались же все представить так, словно спортсмены требовали денег, но на самом деле все было иначе», — добавил тренер.

Хованцев подчеркнул, что ситуация никак не отразилась на тренировочном процессе — подготовка проходила без срывов, спортсмены выполнили все планы.