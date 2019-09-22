Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в основную сетку турнира WTA в Ташкенте (Узбекистан). В финальном раунде квалификации она выбила из борьбы соотечественницу Варвару Флинк. Игра завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 7:5. Поединок продолжался 1 час 48 минут.

Помимо Самсоновой, в основной сетке турнира выступят еще три российские спортсменки. Анна Калинская начнет борьбу со второго круга, где ее соперницей станет Татьяна Мария из Германии, посеянная под шестым номером.

Маргарита Гаспарян, получившая второй номер посева, в стартовом поединке сыграет со швейцаркой Стефани Фегель. Виталия Дьяченко начнет турнир встречей с представительницей Польши Катажиной Кавой.

Призовой фонд турнира в Ташкенте составляет 250 тысяч долларов, победитель определится 28 сентября. Матчи основной сетки стартуют в понедельник.