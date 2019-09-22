В матче десятого тура российской премьер-лиги московское «Динамо» на домашнем стадионе потерпело поражение от «Сочи» со счетом 2:3.

В составе бело-голубых дубль оформил Сильвестр Игбун, который отличился на 50-й минуте с передачи Себастьяна Шиманьского и на 63-й минуте с передачи Романа Евгеньева.

У победившей команды по голу забили Антон Заболотный с передачи Андрея Мостового на 31-й минуте, Миха Мевля с передачи Ивана Миладиновича на 65-й минуте и Александр Карапетян на 91-й минуте.

После десяти матчей команда Александра Точилина располагается на 12-м месте, набрав девять очков. Подопечные Дмитрия Хохлова идут позицией выше, имея в активе на один балл больше.

Следующий матч «Сочи» проведет 25 сентября на выезде против «Шинника» в рамках 1/16 финала Кубка России, в рамках этого же турнира «Динамо» встретится с «Лучом» во Владивостоке. В РПЛ москвичи 28 числа сыграют в гостях с «Ростовом», а «Сочи» двумя днями позже примет «Ахмат».